Schwarzenbek. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in die Brillenschmiede Steffen Möller ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Großer Schock für die Mitarbeiter der Brillenschmiede Steffen Möller in Schwarzenbek: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in das Geschäft am Hans-Koch-Ring ein. Sie durchwühlten die Räume und flüchteten anschließend.

Wie Polizeipressesprecher Holger Meier berichtet, entstand durch Diebesgut und den Einbruch ein Schaden von circa 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat am späten Mittwochabend etwas Auffälliges im Hans-Koch-Ring beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 04152/800 30 entgegengenommen.