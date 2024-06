Geesthacht. Am Freitag beginnen die Feierlichkeiten anlässlich des 100. Jahrestags der Verleihung der Stadtrechte – und starten mit einem Höhepunkt.

Es ist angerichtet für die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte an Geesthacht. Am Donnerstag steigt zunächst ein Festakt für geladene Gäste, ab Freitag ist dann die Bevölkerung eingeladen ins Festzelt der Stadtwerke Geesthacht auf den Menzer-Werft-Platz zu kommen. Dort stiegen wegen des Regens am Mittwoch bereits die Konzerte vom „Musik am Hafen“.

Ab Freitag, 14. Juni, und den darauffolgenden zwölf Tagen ist das Festzelt der Anlaufpunkt für die Aktivitäten, von denen einige auf dem Areal der Elbhalbinsel samt Wasserflächen im Hafen steigen. Los geht es am Freitag gleich mit einem Höhepunkt: der Übertragung des Auftaktspiels der Fußball-Europameisterschaft zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland. Einlass für 300 Personen ist ab 19.30 Uhr (Sitz- und Stehplätze). Im Anschluss an das Public Viewing steigt im Zelt eine große Jubiläumsparty. Beides organisiert von Sascha Franke vom Landhaus Tesperhude, der einen eigenen Jubiläumscocktail namens „Geesthacht 100“ kreiert hat.

Geesthacht ist bereit für die Feiern zum Stadtjubiläum

Die Stadt Geesthacht hat das Programm organisiert. Durchgeführt wird es von Geesthachter Vereinen, Künstlern und Institutionen. Es gibt Tanzvorführungen, Infostände und Kultur bis hin zu Mitmachangeboten. Alle Angebote sind kostenfrei, und es besteht keine Anmeldepflicht. Die Bewirtschaftung erfolgt kostenpflichtig während der Öffnungszeiten über das Landhaus Tesperhude.

Freuen sich auf die Feiern zu Geesthachts 100. Stadtgeburtstag auf dem Menzer-Werft-Platz (v.l.): Sascha Franke (Landhaus Tesperhude), Julia Dombrowski (Stadt- und Kulturmanagerin), Bürgermeister Olaf Schulze, Valerie Beyer (Stadtwerke),Thomas Kleibeler (ft-management). © Dirk Schulz | Dirk Schulz

Täglich hilft ein Infostand der Tourist-Information Geesthacht von 11 bis 17 Uhr bei der Orientierung durch die vielfältigen Angebote, die auch täglich auf der Internetseite der Stadt aktualisiert werden. Am Freitag ist auch der Imkerverein Geesthacht und Umgegend mit einem Infostand und einer Bienenrallye anwesend (11-21 Uhr).

Das Programm am Wochenende

Das Programm am Sonnabend, 15. Juni: Fachdienst Umwelt verteilt Sträucher (10-12 Uhr), Gymnastik zum Mitmachen (VfL Geesthacht, 10.30-11.30 Uhr), Infostand Helmholtz-Zentrum mit Beispielen aus der Forschung, Kunstausstellung Jutta Gehrke, Schnupperpaddeln und -rudern mit Rudergruppe und Kanu-Club, Mitmach-Tennis vom Tennis-Club (jeweils 11-18 Uhr), Infostände von Imkerverein, Seglervereinigung und VfL Geesthacht (jeweils 11-21 Uhr), Niederdeutsche Volksbühne (12-18 Uhr), Omas gegen Rechts (13-17 Uhr), Judo-Vorführung (14-15 Uhr), Taekwondo (15 Uhr), Bodyworkout (17 Uhr, alles VfL Geesthacht), Tango Argentino (Vor- und Einführung. 18-21 Uhr).

Das Programm am Sonntag, 16. Juni: Helmholtz-Zentrum, Jutta Gehrke, Paddeln und Rudern, Tennis-Club, Imkerverein, Segler-Vereinigung, VfL Geesthacht, Niederdeutsche Volksbühne, Bodyworkout (wie Sonnabend) plus Wissensspiele für Kinder vom Nabu, Fahrsimulator vom Seniorenbeirat, Tanzgiesellschaft (alle 11-18 Uhr), Flüchtlingshilfe (11-19 Uhr), Vorstellung Fairtrade-Town-Kampagne (11-20.30 Uhr), Kunstturnen (16 Uhr).