Geesthacht. Als die Polizei auf dem Gelände eintrifft, versucht ein Tatverdächtiger zu fliehen, ein zweiter sucht sich ein Versteck.

In der Nacht zum Mittwoch, 12. Juni, gegen 2.30 Uhr haben zwei Täter versucht, einen Zigarettenautomaten in der Fährstraße in Geesthacht aufzubrechen. Zeugen meldeten, dass sich verdächtige Personen auf dem anliegenden Grundstück befinden. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, entdeckten sie eine Person, die vor den Beamten davonlief. Der 26-jährige Mann konnte nach kurzer Flucht festgenommen werden.

Kurz darauf wurde in der Nähe des Einsatzortes ein weiterer Tatverdächtiger festgestellt, der sich unter einem Auto versteckt hatte. Neben dem 37-Jährigen lagen Aufbruchswerkzeuge und Handschuhe. Am Automaten waren frische Werkzeugspuren erkennbar.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen unter Auflagen am Mittwochmittag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus dem Polizeigewahrsam entlassen.