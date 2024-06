Wentorf. Ihre Freundlichkeit wurde der alten Dame zum Verhängnis. Die Polizei Wentorf sucht Zeugen: Wer hat den Täter oder sein Auto gesehen?

Ihre Freundlichkeit kam einer 88 Jahre alten Wentorferin am Montagnachmittag, 10. Juni, teuer zu stehen: Sie wurde Opfer eines Trickdiebstahls, eines sogenannten Einschleichdiebstahls. Gegen 14.30 Uhr klingelte ein Unbekannter an ihrer Wohnungstür. Der Mann fragte sie nach freien Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus und nach einem Kontakt zum Vermieter.

Daraufhin ließ die Seniorin den Fremden in ihre Wohnung. Der Unbekannte bat darum, ihre Toilette benutzen zu dürfen. Während sie die Daten heraussuchte, nutzte der Mann die Gelegenheit offenbar schamlos aus. Erst nachdem er samt der Kontaktdaten mit einem blauen Pritschenwagen davongefahren war, bemerkte die 88-Jährige, dass eine Schatulle und Geld fehlten. Jetzt vermisst sie Schmuck und mehr als 2000 Euro.

88-jährige Wentorferin lässt Dieb hinein: 2000 Euro und Schmuck weg

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, um den Verdächtigen zu finden. Die Bestohlene beschreibt den Mann als etwa 40 Jahre alt, korpulent und um die 1,60 Meter groß. Wer hat die Person oder das Fahrzeug beobachtet oder etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Polizeistation Wentorf unter der Telefonnummer: 040/558 20 19 50 entgegen.

Auch interessant

Jacqueline Fischer, Sprecherin der Polizeidirektion, empfiehlt den Senioren in solchen Fällen kritisch zu bleiben und freundlich abzulehnen: „Man sollte sich nicht mit Fremden allein in der Wohnung aufhalten“, rät sie. „Also beispielsweise die Tür schließen, während man die Kontaktdaten heraussucht. Oder auf das Rathaus verweisen, wenn jemand die Toilette benutzen möchte.“

st