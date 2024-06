Lauenburg. Der Mann soll in das Haus einer 87-Jährigen eingebrochen sein. Er hatte am hellichten Tag sogar Einbruchwerkzeug im Gepäck.

Zwei Wochen nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Lauenburg hat die Polizei jetzt den mutmaßlichen Täter gefasst. Eine Polizeibeamtin des Polizeireviers Lauenburg hat am Dienstagvormittag, 11. Juni, zufällig einen Mann im Stadtzentrum entdeckt, der aufgrund vorhandener Aufzeichnungen von Überwachungskameras als Tatverdächtiger für den Einbruch infrage kam.

Der Mann wurde durch eine Einsatzstreife angesprochen und vorläufig festgenommen. Er führte diverses Einbruchswerkzeug mit sich. Durch die Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Durchsuchungsbeschluss beantragt, der durch das Amtsgericht erlassen wurde. Bei der Durchsuchung konnten Beweismittel sichergestellt werden.

Der Verdächtige soll in der Nacht vom 27. auf den 28. in der Bergstraße in Lauenburg in ein Haus eingebrochen sein. Er öffnete gewaltsam eine Wintergartentür eines Einfamilienhauses. Während die 87-jährige Bewohnerin im Obergeschoss schlief, durchwühlte der Mann die einzelnen Räume und klaute Bargeld und eine EC-Karte. Noch am selben Tag wurde mehrfach Geld vom Konto des Opfers abgehoben. Die Schadenshöhe wird auf 3000 Euro geschätzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-jährige Lauenburger aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Es wird sich wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls und Computerbetrugs in mehreren Fällen verantworten müssen.