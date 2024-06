Geesthacht. Nach einem Treffen mit Bildungsministerin Karin Prien gibt es erste Ergebnisse. Was an der Schule verbessert werden soll.

Nach der Messerattacke vom 30. Mai an der Bertha-von-Suttner-Schule (BVS) in Geesthacht sind erste Maßnahmen beschlossen worden. So will das schleswig-holsteinische Bildungsministerium mit Nachdruck die Besetzung offener Stellen, von denen es an der BVS viele gibt, forcieren. Die Schule soll weiter durch das Perspektivschul-Programm des Landes finanziell gefördert werden. Das Ministerium prüft die temporäre Verstärkung der Schulsozialarbeit. Und auch der Sicherheitsdienst, der direkt nach dem Vorfall engagiert wurde, wird weiter Präsenz zeigen.

Darauf verständigten sich Bildungsministerin Karin Prien (CDU), Geesthachts Bürgermeister Olaf Schulze, Landtagsabgeordnete, Vertreter aus Schulaufsicht, Schule, Eltern, Polizei und der lokalen Politik, die am Montagabend im Ratssaal gemeinsam berieten. Der Tenor: Nach dem tragischen Vorfall soll an einem Strang gegen Jugendgewalt gezogen werden.

Messerattacke an BvS: Die Konsequenzen werden gezogen

Am Donnerstag, 30. Mai, hatte ein 13-jähriger Schüler einem Zwölfjährigen gegen 13.15 Uhr an der Bushaltestelle vor der Schule ein Messer in den Rücken gestoßen. Der verletzte Junge wurde ins UKE Hamburg gebracht, konnte glücklicherweise aber schon am Freitag das Krankenhaus wieder verlassen. Beide Kinder waren zuvor schon dem Jugendamt bekannt.