Geesthacht. Neuerung bei Open-Air-Konzertreihe am Geesthachter Hafen. Diesmal wird auch an die Kleinsten gedacht, ehe abends die Großen dran sind.

Mit gleich zwei Neuerungen wartet die Open-Air-Reihe „Musik am Hafen“ am Mittwoch, 12. Juni, auf. Bei den über die Geesthachter Stadtgrenzen hinaus beliebten kostenlosen Konzerten am Hafen gibt es erstmals ein Konzertfür Kinder und einen Konzert-Doppelschlag in Geesthacht. Denn am Abend sind, wie gewohnt, die Erwachsenen an der Reihe.

Los geht es aber schon um 15 Uhr mit einem Pop-Rock-Konzert für Kinder ab vier Jahren. „Wir möchten ihnen diesen Sommer die Möglichkeit geben, bei uns am Hafen Konzertluft zu schnuppern. Darum haben wir die Band Pelemele engagiert, die extra aus Köln zu uns kommt“, kündigt Bettina Knoop von der Geesthachter Tourist-Information an, die die Konzertreihe zum fünften Mal organisiert.

„Musik am Hafen“: Erstmals Doppelpack mit Kinderkonzert

Pelemele zaubern einen wilden, virtuosen Mix aus cooler Musik und einer Bühnenshow, die nicht nur die Kleinen in ihren Bann zieht. „Die Songs laden zum Mitsingen und Tanzen ein. Ich hoffe, dass viele Kinder mit ihren Familien kommen, um gemeinsam mit uns im Takt der Musik über den Menzer-Wert-Platz zu springen“, sagt Bettina Knoop. Anschließend gibt es dann ab 19 Uhr Pop-Rock auf Deutsch von der Gruppe Mannschaft.

Die Sanierung der Bühne an den Sitzterrassen ist noch nicht abgeschlossen. © Dirk Schulz | Dirk Schulz

Wie schon zum Auftakt von „Musik am Hafen“ am Pfingstsonntag muss die Bühne auf die andere Seite des Hafenbeckens auf den Menzer-Werft-Platz ausweichen, weil die Sanierung der Bühne an den Hafenterrassen zwar schon begonnen, aber noch nicht abgeschlossen ist. Regen wäre übrigens auch Hindernis. „Dann wechseln wir in ein Zelt“, sagt Bettina Knoop.

Mobile Fahrradständer auf Menzer-Werft-Platz

Um die Erreichbarkeit des Menzer-Werft-Platzes zu steigern, hat die Stadtverwaltung mobile Fahrradständer an der Hafenbrücke abgestellt. An zehn Metallbügeln haben bis zu 40 Räder Platz, pro Bügel können beidseitig bis zu vier Räder angeschlossen werden.

Für den kleinen Hunger gibt es vor Ort Crêpes, Softeis und Softdrinks zu kaufen. Wer mag, kann sich auch einen Picknick-Korb mitbringen. Teile des Publikums können auf den angrenzenden Sitzterrassen Platz nehmen. Weitere Termine: „LenneRockets“ am 17. Juli, „Mahoin“ (21. August) und „Roadkill (4. September, jeweils mittwochs, 19 Uhr).