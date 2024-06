Geesthacht. Am Sonntag wird gewählt. Die Orte, an denen in Geesthacht gewählt werden kann, sind an gewohnter Stelle. Nur zwei haben sich geändert.

In der Europäischen Union wird ein neues Europaparlamentgewählt. Wahlberechtigte aus Geesthacht könnten am Sonntag, 9. Juni, stadtweit in 17 Wahllokalen ihr Kreuz machen, teilt die Stadtverwaltung mit. Wahlberechtigt seien Personen ab 16 Jahren.

„Die Europäische Union ist mehr als ihre bürokratischen Strukturen, die häufig als negative Eigenschaft hervorgehoben werden. Sie ist eine Staaten- und Wertegemeinschaft, die unser Leben in vielerlei Hinsicht positiv beeinflusst. Durch die Verabredungen, die auf EU-Ebene getroffen wurden und werden, können wir zum Beispiel unkompliziert reisen, in Frieden leben und unseren Wirtschaftsstandort stärken“, meint Geesthachts Bürgermeister Olaf Schulze.

Achtung, Bauarbeiten. Zwei gewohnte Wahllokale mussten umziehen

In Sachen Wahl-Organisation sei es bei dieser EU-Wahl in Geesthacht auffallend gut gelaufen, heißt es aus der Verwaltung. „Es haben sich so viele Personen gemeldet, die uns bei der Durchführung der Wahl als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer unterstützen möchten, dass wir gar keinen Aufruf machen mussten. Das ist eine sehr schöne Entwicklung, die uns die Organisation erleichtert“, sagt Nele Klaper vom Fachdienst Zentrale Verwaltung.

Am Wahlsonntag sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Wahllokale befinden sich zum Großteil an gewohnter Stelle, zwei Änderungen indes gibt es: Das Wahllokal 3, bisher in der Kita Heuweg zu finden, wurde wegen Bauarbeiten in die Werkstätten der Lebenshilfe im Tempelhofer Weg 15 verlegt werden, aus dem gleichen Grund sowie einer Veranstaltung zog das Wahllokal 11 vom OberstadtTreff in die Mensa der Grundschule in der Oberstadt am Schulweg 3 um.

Mitzubringen ist für die Wahl lediglich ein gültiger Personalausweis oder die Wahlbenachrichtigung. Diese wurden in den vergangenen Wochen vom Rathaus verschickt. pal