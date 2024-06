Lauenburg. Polizeibeamte eilten in die Stettiner Straße in Lauenburg am Mittwochnachmittag zu einem Unfall, bei dem sich ein Radler verletzte.

Bei einem Alkoholwert, mit dem die meisten Menschen wohl nicht mehr stehen können, war er noch mit seinem Fahrrad unterwegs: In Lauenburg hat die Polizei am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall aufgenommen, bei dem sich ein Radfahrer verletzte. Dass er das Gleichgewicht verlor, dürfte an dem Promillewert gelegen haben, den Polizeibeamte feststellten: Einen Atemalkoholwert von 3,72 Promille zeigte das Messgerät an. Die Beamten der Polizeistation Lauenburg ordneten eine Blutprobenentnahme an.

Gegen 17.30 Uhr befuhr der 36-jährige Lauenburger mit einem Fahrrad die Pappelallee in Lauenburg. Als er die Stettiner Straße in Richtung Dresdener Straße überquerte, stürzte er und verletzte sich leicht. Der Fahrradfahrer wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Wie Polizeisprecherin Jaqueline Fischer sagt, sei es ein Unfall mit Alleinbeteilugung gewesen.

Unfall Lauenburg: Ab 3,5 Promille besteht Lebensgefahr

Zur Einordnung: Ab einem Wert von 0,5 Promille ist es nach der Straßenverkehrsordnung nicht mehr erlaubt, ein Kraftfahrzeug zu führen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geht davon aus, dass ab 1,0 Promille die Sprachfähigkeit nachlässt und die Risikobereitschaft steigt. Ab 2,5 Promille setzt doppeltes Sehen ein und das Erinnerungsvermögen aus. Bei einem Wert von 3,5 Promille besteht laut Bundeszentrale Lebensgefahr, da die Atmung aussetzen kann.