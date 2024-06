Geesthacht. Beim Elbfest im September soll auch wieder das Drachenboot-Rennen im Hafen für Unterhaltung sorgen. Die Anmeldung dafür läuft.

Nach den Feiern ist vor den Feiern. Die großen, gut zwei Wochen währenden Feierlichkeiten zur Verleihung der Stadtrechte an Geesthacht vor 100 Jahren beginnen zwar erst am Freitag, 14. Juni, auf dem Menzer-Werft-Platz mit einem Public-Viewing des Eröffnungsspiels der Fußball-EM zwischen Deutschland und Schottland. Doch schon wirft eine weitere Veranstaltung im Rahmen der 100-jährigen Stadtjubiläums ihren Schatten voraus: das Elbfest mit dem Drachenboot-Cup.

Sascha Franke vom Landhaus Tesperhude organisiert das Elbfest vom 6. bis 8. September auf dem Menzer-Werft-Platz. In diesem Jahr wird auch der Geesthachter Drachenboot-Cup wieder gleichzeitig im Hafenbecken ausgefahren. Das Experiment mit einer eigenen Veranstaltung 2023 hatte sich nicht bewährt.

Wer will beim Geesthachter Drachenboot-Cup dabei sein?

Für die Drachenboot-Rennen, die am 7. und 8. September, ausgefahren werden, können sich interessierte Mannschaften ab sofort anmelden (geesthachterdrachenbootcup@web.de). 20 Personen sollten mindestens in einem Boot sitzen. Die Veranstaltung eignet sich daher ideal für Firmen, Sportvereine und Verbände. Die Boote werden wieder vom Verein Seeadler gestellt. Auch Trainingseinheiten werden angeboten. Die Rennen sind an beiden Tagen von 12 bis 16 Uhr. Diesmal gibt es auch wieder zwei Kategorien: Fun und Sport.

Auch interessant

Derweil gibt es an allen drei Tagen des Elbfests Live-Musik auf der Bühne. Für den Sonntag verspricht Sascha Franke, wieder einen Top Act nach Geesthacht zu holen. 2016 spielte Max Giesinger beim Elbfest. 2018 war es Michael Schulte. Eine ähnliche Kategorie soll es auch diesmal werden. Die Verhandlung laufen.