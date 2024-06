Mölln. Im Sommer organisieren Kinder beim preisgekrönten Projekt Tillhausen eine Woche ihr Gemeinwesen konfliktfrei selbst. Die Details.

Neues Logo, neue Ideen und viele neue Gesichter auch bei den Betreuern: Tillhausen geht in den Sommerferien mit 300 Kindern aus dem Kreisgebiet in die 13. Auflage. Die Vorbereitungen für das Stadtspiel im Möllner Luisenbad laufen auf Hochtouren.

Ein Zelt, zwei Kinder, das Stadtwappen und Till Eulenspiegel sind auf dem neuen Wappen zu sehen. So hat es das Kids-Orga-Team entschieden. Und das hat bei Tillhausen traditionell viel Mitspracherecht. In dem Kids-Orga-Team haben Teilnehmende aus Tillhausen 2022 über mehrere Treffen eigene Ideen und Vorstellungen entwickelt, die sie dann dem erwachsenen Organisationsteam vorgestellt haben, darunter auch den Vorschlag für das Logo.

Tillhausen: Demokratie lernen in der Stadt der Kinder

Im ersten Aufschlag waren 80 Kinder und Jugendliche von Tillhausen 2022 der Einladung zum Feedback gefolgt. Ideen wurden entwickelt, Wünsche gesammelt. Aus 20 jungen Menschen besteht nun die feste Gruppe.

„Kinder und Jugendliche sollen so nicht nur in Tillhausen beteiligt werden und gestalten können, sondern bereits in der Vorbereitung ihre Ideen mit einbringen. Sie erleben so, dass ihre Meinung wichtig ist, und auch, wie Demokratie funktioniert“, stellt Arne Strickrodt, Geschäftsführer des Kreisjugendrings (KJR), die Idee der Mitbestimmung vor.

Tillhausen: 300 Kinder organisieren konfliktfrei ein Gemeinwesen

Zum 13. Mal wird Tillhausen im Möllner Luisenbad vom 23. Juli bis 1. August wieder die Stadt für 300 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren aus dem gesamten Kreisgebiet. „Die Teilnahmeplätze waren binnen kürzester Zeit im Februar vergeben“, berichtet Julian Schlicht, erster Vorsitzender des KJR. Gerade einmal 93 Minuten dauerte es am Anmeldetag, bis alle Plätze weg waren. Teilweise standen Interessierte in der Nacht mehrere Stunden an, um pünktlich zum Anmeldestart möglichst weit vorn in der Schlange zu stehen.

Die Kinderstadt Tillhausen ist ein mehrfach ausgezeichnetes und mittlerweile vielfach kopiertes Stadtspiel, bei dem Kinder und Jugendliche in einem geschützten Raum an die Demokratie herangeführt werden. Zum Konzept gehört es, dass die Teilnehmenden gemeinsamen das Stadtleben erleben und das Gemeinwohl organisieren. Sie gehen zweimal am Tag arbeiten, haben mit den Till Talern ihre eigene Währung, wählen aus ihren Reihen den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, und die Stadtvertretung bestimmt über die Geschehnisse in Tillhausen. Nur um das Essen müssen sie sich nicht kümmern. Das übernehmen die Feldköche des DRK-Kreisverbands für die Kinder und die ehrenamtlichen Helfer.

Tillhausen ist offiziell Partnerstadt Möllns

Tillhausen ist auch offiziell die Partnerstadt des Austragungsorts Mölln und genießt bei der Politik hohes Ansehen. Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) führt deshalb gern die Tradition ihres Amtsvorgängers Klaus Schlie fort und übernimmt die Schirmherrschaft.

„Die Teilnehmenden müssen selbstverantwortlich mit ihrem verdienten Geld umgehen, erleben den Wirtschaftskreislauf und Demokratie auf vielfältige Art und Weise und haben mit Gleichaltrigen einfach eine gute Zeit. Tillhausen ist für die Region ein Aushängeschild“, sagt Riccardo Paßon, Vertriebsdirektor Privatkunden der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg. Das Kreditinstitut ist seit dem ersten Stadtspiel im Jahr 1999 Hauptsponsor der Aktion.

Die Kreissparkasse ist seit Beginn Hauptsponsor des Stadtspiels

Eine Sparkasse wird es auch in Tillhausen geben. Dazu kommen rund 50 weitere Arbeitsplätze für die Teilnehmenden, die eine große Bandbreite von der Gärtnerei über das Fernsehen bis zur Schneiderei abbilden. „Die Schneiderei ist in diesem Jahr wieder mit dabei, da aus dem sogenannten Kids-Orga-Team dieser Wunsch geäußert wurde“, erläutert Julian Schlicht.

Im Gegensatz zum Stormarner Stadtspiel „Stormini“ hat Tillhausen einen festen Standort in Mölln. Die Kopie aus dem Nachbarkreis findet im Wechsel an unterschiedlichen Standorten statt. „Für uns hat sich der feste Standort bewährt. Das sorgt für eine gewisse Routine und vereinfacht die aufwendigen Vorbereitungen und die Genehmigungen“, erläutert Arne Strickrodt. Trotzdem laufen die Vorbereitungen für Tillhausen beim Kreisjugendring bereits seit den letzten Sommerferien im Jahr 2023.

Tillhausen: Großer logistischer Aufwand in der Stadt der Kinder

Gemeinsam mit den Kooperationspartnern bei der Stadt Mölln und dem DRK Herzogtum Lauenburg muss nicht nur die Logistik für die Zeltstadt mit über 60 Zelten organisiert werden. Auch die vielen ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen müssen koordiniert werden. Rund 150 Ehrenamtliche werden über die Zeit im Einsatz sein. Viele davon werden schon Tage vor dem eigentlichen Beginn gefordert sein, um den Aufbau zu gewährleisten.

„Auch dieses Jahr haben wir wieder eine gute Mischung im Team. Zwischen 15 und über 70 sind unsere Ehrenamtlichen alt und sie eint alle das typische Tillhausen-Fieber“, freut sich Julian Schlicht über dieses außerordentliche Engagement. Im Rahmen eines großen gemeinsamen Vorbereitungstreffens im Juni wird dann die heiße Endphase eingeleitet. Mit dabei dann auch 16 junge Jugendleiter-Assistenten und -Assistentinnen, die erstmals auf der Betreuerseite stehen. 14 von ihnen waren davor noch selbst Teilnehmende.