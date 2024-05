Büchen. Zum zweiten Mal laden Gemeinde und Jugendzentrum zum Sommerfest auf die Skateanlage ein. Worauf sich die Besucher freuen dürfen.

Die ersten Skater, die auf der Anlage in Büchen ihre Tricks trainierten, sind heute längst erwachsen. Die Anfang der 1990er-Jahre erbauten Bahnen waren in die Jahre gekommen. Vor drei Jahren beschloss die Gemeinde, die Anlage am Rodelberg für rund 40.000 Euro zu modernisieren. Die Einweihung vor einem Jahr zeigte: Die Skaterszene in Büchen und Umgebung lebt. Jetzt gibt es eine Wiederholung. Am Sonntag, 2. Juni, laden die Gemeinde und das Team des Jugendzentrums zum Street Life-Fest ein.

Zwischen 15 und 19 Uhr werden hier nicht nur Könner auf den Boards und Scootern zeigen, was sie drauf haben. Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 27 Jahren haben außerdem die Möglichkeit, einen Graffiti-Kursus zu belegen oder unter Anleitung die ersten Sprünge auf dem Board zu wagen. Ein DJ legt die passende Musik auf. Zur Stärkung zwischendurch gibt es ein Imbissangebot und Softdrinks.

Street Life-Fest: gefördert durch Bundesprogramm „Demokratie leben!“

Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich über die Bedeutung der bevorstehenden Europawahl zu informieren und an verschiedenen Ständen Fragen loszuwerden. Jugendliche ab 16 Jahren sind am Sonntag, 9. Juni, berechtigt ihre Stimme abzugeben. Weil das Street Life-Fest durch Mittel des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert wird, ist der Eintritt frei.