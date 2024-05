Escheburg. Ein Anwohner entdeckte den stattlichen Müllberg mitten im Grün bei Escheburg und alarmierte sofort die Polizei. Die sucht jetzt Zeugen.

Die Abgeschiedenheit des Escheburger Sträßchens Rehmen in der Feldmark nördlich der A25 nutzten Umweltverbrecher, um 22 alte Autoreifen illegal zu entsorgen. Der stattliche Müllberg am Ende der Wohnsiedlung in Fahrtrichtung Norden wurde am Dienstag, 28. Mai, kurz vor 11 Uhr von einem Anwohner entdeckt.

Polizei Geesthacht sucht Zeugen für Umweltfrevel bei Escheburg

Er informierte umgehend die Polizei. Die ausrangierten Reifen lagen linksseitig hinter einem Knick zwischen Straße und Radweg. Die Polizei Geesthacht hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise zu dem Entsorger werden unter Telefonnummer 04152/800 30 entgegengenommen. pal