Geesthacht. Es sollte eine Routinekontrolle werden, statt dessen konnte der Polizist nur durch seine schnelle Reaktion eine Kollision verhindern.

Es sollte eine routinemäßige Geschwindigkeitskontrolle werden, wurde dann aber für einen der ausführenden Beamten zu einer Fast-Kollision mit einem Fahrzeug.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, führte das Polizeirevier Geesthacht am Freitag, 24. Mai, gegen Mittag eine Geschwindigkeitskontrolle an der Elbuferstraße durch. Gegen 11.40 Uhr wurde ein schwarzes Mercedes-Benz-Coupé mit einer deutlich zu hohen Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Krümmel gemessen. Die Beamten wollten den Fahrer anhalten.

Doch als Polizist mit der Anhaltekelle auf die Straße trat, wurde das Fahrzeug kurz abgebremst und dann wieder beschleunigt. Dabei hielt der männliche Fahrer auf den Polizisten zu, der einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnte. Anschließend flüchtete der Mercedes-Fahrer, sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Die Polizei Geesthacht hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen! Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei Geesthacht, Telefonnummer 04152/800 30.