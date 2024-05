Geesthacht. Die Jugendlichen haben in Geesthacht so für fünf Gefahrstellen gesorgt. Als sie sich an den sechsten Gully machten, kam die Polizei.

Das hätte auch böse ins Auge gehen können: Beamte des Geesthachter Polizeireviers haben, wie erst jetzt mitgeteilt wurde, in der Nacht zum Sonnabend, 25. Mai, fünf ausgehobene Gullydeckel an der Steinstraße entdeckt. Als sich die beiden Täter an Gully Nummer sechs zu schaffen machten, erwischte die Polizei sie auf frischer Tat.

Gullydeckel aufgehebelt: Polizei Geesthacht erwischt zwei 18-Jährige

Gegen 2.50 Uhr bemerkten die Beaten zunächst die ausgehobenen Sieldeckel und setzten die zur Beseitigung möglicher Gefahren für Autofahrer und vor allem Radfahrer und Fußgänger wieder ein. Kurz darauf trafen die Polizisten zwei Personen in der Elbstraße an, die gerade einen weiteren Gullydeckel aushoben.

Nach persönlicher Ansprache flüchtete einer der beiden, konnte aber kurz darauf in der Nähe angehalten werden. Der zweite Täter wurde direkt vor Ort festgehalten werden. Bei ihnen handelte es sich um zwei 18-jährige Geesthachter. Die jungen Erwachsenen müssen sich nun wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr verantworten.