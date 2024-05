Geesthacht. Am Zillmann-Park in Geesthacht werden Wasser- und Stromanschlüsse verlegt. Worauf sich besonders Autofahrer einrichten müssen.

An keiner Haltestelle in Geesthacht – außer am ZOB – halten so viele Busse wie „An der Post“. Das wird im Berufsverkehr am Mittwoch, 22. Mai, zum Problem. Denn weil der Verkehr wegen Arbeiten am gegenüberliegenden Zillmann-Park über die Bushaltestelle an der Baustelle geführt werden muss, wird diese nun um einige Meter stadtauswärts an den Straßenrand verlegt.

Wenn dort gleich aus mehreren Bussen kurz hintereinander Fahrgäste ein- und aussteigen, werden Verkehrsteilnehmer im Berufsverkehr starke Nerven brauchen. Voraussichtlich dreieinhalb Wochen lang, bis zum 14. Juni, kommt es an der Geesthachter Straße (B404) auf Höhe der Hausnummern 5 bis 9 zu Behinderungen.

Baustelle: Bundesstraße vor der Post teilweise einspurig

Je nach Baufortschritt werden in diesem Bereich der Gehweg voll und die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Der Grund: Es werden Wasser- und Stromanschlüsse beim Zillmann-Park hergestellt und in diesem Zuge auch die Bushaltestelle an der Geesthachter Straße um einige Meter verlegt.

Bereits ab Dienstag, 21. Mai, wird im Geesthachter Stadtzentrum zudem die Mühlenstraße auf Höhe der Nummer 87 für rund einen Monat voll gesperrt. Von der Post kommend erfolgt die Umleitung über die Bahnstraße und den Hechtholz. So gelangen Autofahrer auch zum Parkplatz vom Kaufhaus Nessler und zur Kreissparkasse.