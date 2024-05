Feuer im Keller eines Mietshauses an der Danziger Straße in Wentorf: Die Freiwillige Feuerwehr Wentorf schaut vorsorglich von der Drehleiter aus, ob noch Menschen in den Wohnungen sind. Eine Bewohnerin aus dem Hochparterre wird über die Steckleiter durch das Fenster herausgeholt. © Christoph Leimig | Christoph Leimig