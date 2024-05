Geesthacht. In der Nacht auf Donnerstag kommt es zu einem folgenschweren Unfall. 48-Jähriger kommt mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) lebensgefährlich verletzt worden. Der 49-Jährige sei in der Nacht zu Donnerstag auf einem geteilten Rad- und Fußgängerweg mit einem Passanten zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Aus welchem Grund die beiden kollidierten, war zunächst unklar. Der Fahrradfahrer wurde den Angaben zufolge mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

dpa