Schwarzenbek. Schon zum Wochenanfang am 11. März müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen und Umwege fahren. Das sind alternative Routen.

Die B207 ist für den südlichen Teil des Kreises Herzogtum Lauenburg eine wichtige Verbindung nach Mölln, Ratzeburg und auch Lübeck. Doch in den kommenden Wochen müssen sich Autofahrer, die diese Route fahren, auf Komplikationen einstellen. Eine Brücke über der Steinau wird abgerissen und die Bundesstraße deshalb gesperrt.

Bereits am Montag, 11. März, beginnen Arbeiten an den Versorgungsleitungen, die an der Brücke entlangführen. Hierfür ist bereits eine Vollsperrung der B207 notwendig. Anschließend wird die Stahlbeton-Gewölbebrücke, die im Jahr 1949 gebaut wurde, abgerissen. Dies wird nötig, da nach mehr als 70 Jahren die Bausubstanz marode ist. Auch die angeschlossene Fahrrad- und Fußgängerbrücke muss weichen.

Neue Brücke kostet 1,4 Millionen Euro

Ersetzt werden die beiden Bauwerke durch eine kombinierte Verkehrs- und Fußgängerbrücke. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) hat entschieden, das alte Bauwerk komplett abzureißen, da eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich sei. Die Kosten für die neue Brücke betragen rund 1,4 Millionen Euro.

Es wird eine Umleitung über die K 17/K 56 über Grabau/Sahms ausgeschildert, die in beiden Richtungen befahren werden kann. Überörtlich steht die Strecke über die A24, Anschlussstelle Schwarzenbek zur Verfügung, die durch zusätzliche Hinweisschilder ergänzt wird.

Auch interessant

Die Verkehrsführung wurde mit der Polizei, der Verkehrsbehörde, dem Kreis, der Gemeinde und den Buslinienbetreibern abgestimmt. Voraussichtliches Ende der Arbeiten ist der 15. April.