Lauenburg. Mit einem kompletten Löschzug ist die Feuerwehr Montagmorgen ins Industrie- und Gewerbegebiet geeilt. Grund: starke Rauchentwicklung.

Wenn am Lauenburger Standort der Firma Worlée Alarm ausgelöst wird, rückt die Feuerwehr gleich in größerer Stärke mit einem kompletten Löschzug an. Feuer in dem Industriebetrieb haben in der Vergangenheit bereits für hohen Schaden gesorgt, dazu kommt die Gefahr von gefährlichen Gasen. Montagmorgen sind gegen 9.30 rund 20 Retter ins Gewerbe- und Industriegebiet geeilt, nachdem ein automatischer Brandmelder Alarm ausgelöst hatte.

Betroffen war nicht die eigentliche Produktion, in der Grundstoffe für Lacke und Farben hergestellt werden. Eine Halle, in der ein großes Notstromaggregat steht, war stark verqualmt. Feuerwehrleute drangen unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor. Sie konnten nach wenigen Minuten Entwarnung geben. Dort war kein Feuer ausgebrochen.

Alarm bei Worlée: Dichter Qualm aus einer defekten Dichtung

Vielmehr qualmte es mächtig aus einer defekten Dichtung der laufenden Anlage. „Einmal im Monat testet Worlée seine Notstromversorgung, dabei ist der Fehler aufgetreten“, erläutert Lauenburgs Feuerwehrchef Lars Heuer. Die Feuerwehrleute stoppten zunächst das Aggregat. Dann kamen Druckbelüfter zum Einsatz, um die Abgase aus der Halle zu schaffen. Anschließend wurde die Luft analysiert.

„Als die Kameraden sicher waren, dass keine Gefahr mehr von Kohlenmonoxid ausgeht, die Halle CO-frei gemessen war, wurde sie wieder an die Firma übergeben“, berichtet Feuerwehrchef Lars Heuer. Die Retter konnten nach etwa einer Stunde wieder in die Wache an der Reeperbahn zurückkehren.