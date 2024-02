Wentorf. Supermarktkette sucht noch Arbeitskräfte, ein Marktleiter ist gefunden. Warum die Filiale in Sichtweite von „Mein Bioladen“ liegt.

Die Einrichtung wird schon in das Ladengeschäft hineingetragen, in etwas mehr als zwei Wochen soll es losgehen. Die Eröffnung des neuen Denns Biomarktes in Wentorf ist für den 14. März angekündigt. Auffällig: Der Standort im Zollhof im Ortszentrum liegt in Sichtweite des kleinen Geschäftes „Mein Bioladen“, das auch als Reformhaus firmiert, und keine drei Kilometer entfernt von der nächsten Denns-Filiale. Claudia Schacht, die Betreiberin des kleinen Bioladens, möchte sich öffentlich nicht dazu äußern.