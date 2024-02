Escheburg. Kriminelle haben es auf Häuser einer beschaulichen Wohngegend abgesehen und vor allem Schmuck erbeutet. So gelangten sie in die Räume.

Viele Reihenhäuser, vorwiegend enge, ruhige Spielstraßen – das Siedlungsgebiet am Hohenstein und Am Grüppental in Escheburg wirkt eher beschaulich. Nun wurde es von Einbrechern heimgesucht. Am Montag, 26. Februar, drangen Kriminelle in zwei Häuser in der Siedlung in der Nähe von Golfplatz und Wald ein. Zwischen 14.30 und 21.20 Uhr hebelten sie zunächst das Fenster eines Endreihenhauses im Am Grüppental auf und stiegen in die Räume ein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe gestohlen.

Einbrüche in Escheburg: Polizei in Reinbek ermittelt und sucht Zeugen

Das gleiche Vorgehen zeigten sie bei einem Einfamilienhaus an der Straße Hohenstein, auch dort wurde ein Fenster aufgebrochen Der Einbruch erfolgte während der Abwesenheit der Bewohner zwischen 17.10 und 19.45 Uhr. Dort durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen und entkamen ebenfalls mit Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Die Ermittlung in beiden Fällen hat die Kriminalpolizei in Reinbek übernommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise. Wer am besagten Montag in den Tatzeiträumen in der Straße Hohenstein oder Am Grüppental Beobachtungen gemacht hat, welche mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich auf dem Revier unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu melden. Relevant können zum Beispiel Hinweis auf abgestellte ortsfremden Pkw oder unbekannte Personen sein.