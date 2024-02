Wentorf. Inneneinrichter Marc Fischer aus Wentorf verkleinert seinen Lagerraum und bietet Schnäppchen. Was sein geliebter Oldtimer kosten soll.

Die Halle ist noch pickepackevoll: Eine Hub-E-Meise, Stichsägen, auch neuwertig, Akkuschrauber, Bohrmaschinen, Werkzeug für Handwerker und Bastler, Fußleisten in Kiefer, Buche oder Eiche, Tapeten und Reste von Bodenbelägen, darunter auch noch 14 Quadratmeter Parkett, 600 Liter Hohlraumschüttdämmung – das alles sei viel zu schade zum Wegwerfen. Und mittendrin steht ein Traum von einem Oldtimer: ein Ford Mustang. Doch Marc Fischer ist mit seinem Umzug an den neuen Betriebsstandort für Fischer‘s Raumdesign auf dem neuen Gewerbehof am Stöckenhoop fast fertig. Er hat keinen Platz mehr.