Geesthacht. Die Geesthachter Bücherei hat aufgrund akuten Personalmangels nur 24 Stunden in der Woche geöffnet. Das soll sich aber ändern.

Wer derzeit zur Stadtbücherei Geesthacht möchte, steht aktuell häufig vor verschlossenen Türen. Nachdem eine Mitarbeiterin langwierig erkrankt und Leiterin Amelie Kroll in Elternzeit ist, waren zum 1. September 2023 die Öffnungszeiten aus Personalgründen drastisch auf nur noch 24 Stunden in der Woche reduziert worden. Das soll, geht es nach dem Willen der Kommunalpolitik, nicht so bleiben. Ein Schritt dazu kann eine sogenannte Offene Bücherei sein.