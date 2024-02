Geesthacht/Mölln. Die Koalition führt vor allem die hohen Kosten an. Das kommt bei den Eltern nicht gut an – und fordern weiter Gleichbehandlung.

Die Eltern der beiden Förderschulen im Kreis Herzogtum Lauenburg kämpfen weiter für die Einführung einer Ferienbetreuung ihrer behinderten Kinder noch in diesen Sommerferien. Einen entsprechenden Antrag der Kreisverwaltung hatte die Ratzeburger Koalition aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen mit ihrer Stimmenmehrheit in den Haushaltsberatungen abgelehnt. Eine Gruppe Elternvertreter hatte ihrem Ärger darüber bei einem Besuch der Sitzung des Sozial-, Bildungs- und Kulturausschusses des Kreises am 25. Januar Luft gemacht und einen umfassenden Fragenkatalog abgegeben. Nun ist die Ferienbetreuung an den Förderschulen wieder auf der Tagesordnung, wenn der Ausschuss am Donnerstag, 22. Februar, um 17.30 Uhr in der Kantine des Kreishauses erneut tagt (3. Obergeschoss, Barlachstraße 2, Ratzeburg).