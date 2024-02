Schwarzenbek/Trittau. Für die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren benötigen Gymnasien mehr Klassenräume. Schulträger wehren sich, das Land schaut zu.

Der Schulverband Trittau hat ein Zeichen gesetzt, versetzt damit Eltern im Umland in Aufruhr, auch jenseits der Kreisgrenze in den Ämtern Sandesneben-Nusse und Schwarzenbek-Land. Vom kommenden Schuljahr an wird am Gymnasium Trittau die Zahl der Eingangsklassen von fünf auf vier reduziert. Grund ist Platzmangel. Damit haben künftig nur noch 116 statt zuvor 150 Fünftklässler Platz an der beliebten Stormarner Schule.