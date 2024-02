Geesthacht. Geesthacht wird „sauberhaft“. Ganz ohne Hokuspokus. Wo in diesem Jahr der Schwerpunkt-Ortsteil für das kollektive Müllsammeln ist.

„Handschuhe an“, bittet die Geesthachter Stadtverwaltung. Denn mit geschützten Händen lässt sich am Sonnabend, 9. März, besser zupacken. Unter dem Motto „Sauberhaftes Geesthacht“ lädt die Stadt im Rahmen der landesweiten Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ alle Einwohner dazu ein, öffentliche Wege und Plätze von losem Müll zu befreien.

Wie 2022 begonnen, möchte Geesthacht auch 2024 speziell die Bewohnerinnen und Bewohner eines Quartiers beziehungsweise eines Ortsteils von Geesthacht zum Müllsammeln aktivieren – dieses Mal ist der Bereich südlich der Ortsdurchfahrt bis zur Düneberger Straße dran.

Müllsammeln in Geesthacht - Schwerpunkt ist dieses Jahr Düneberg

„Wir rufen gezielt zum Sammeln in einem Bereich der Stadt auf, weil wir davon ausgehen, dass die Identifikation mit dem eigenen Ortsteil und die Motivation, etwas für das eigene Umfeld zu tun, besonders groß ist“, erklärt Bürgermeister Olaf Schulze. Bis 2022 hatte die Stadtverwaltung jährlich zum Müllsammeln im gesamten Stadtgebiet aufgerufen.

Los geht es am 9. März um 10 Uhr. Handschuhe, Sammeleimer und Müllsäcke verteilt die Stadt Geesthacht an drei Ausgabestellen. Und zwar auf dem Vorplatz des Rathauses, auf dem Parkplatz des Otto-Hahn-Gymnasiums am Neuen Krug und beim Jugendzentrum Alter Bahnhof an der Bahnstraße.

Am Ende wartet als Dankeschön für die Aktiven eine warme Suppe

Genaue Einsatzpläne wird es nicht geben. „Die Einwohnerinnen und Einwohner kennen ihre Straßen am besten und wissen um die schmutzigen Ecken. Wir freuen uns deshalb, wenn möglichst viele Geesthachterinnen und Geesthachter sich an der Müllsammelaktion beteiligen“, appelliert das Organisationsteam des Geesthachter Rathauses um Jürgen Pflantz und Andreas Dirsat.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wäre für die Organisation aber hilfreich. Denn: Auf dem Rathausvorplatz wird ab 12 Uhr für alle, die mitmachen, als Dank eine Suppe ausgegeben. Wenn die Stadtverwaltung abschätzen kann, wie viele teilnehmen wollen, lässt sich die Suppenmenge besser kochen. Die Anmeldung ist per E-Mail an sauberes@geesthacht.de möglich.

Die landesweite Aktion wird unter anderem vom Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag, dem Städteverband Schleswig-Holstein, der Provinzial Versicherungen, dem Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein und der Schleswig-Holstein Netz AG unterstützt.