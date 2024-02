Geesthacht. Geesthachts schwimmende Botschafterin weiter in der Werft. Es gibt Probleme. Fahrten sollen künftig auf Lok Karoline abgestimmt werden.

Geesthachts Stadtbarkasse „Piep“ kommt einfach nicht in Fahrt. Das 99 Jahre alte Schiff, Geesthachts „Karoline“ zur See sozusagen in Anlehnung an die beliebte Dampflokomotive, liegt immer noch auf der Werft in Ochsenwerder. Es gibt Probleme. Eigentlich hätte das Schiff, dessen Eigentümer die Stadt ist, seit Ende Januar schon längst wieder vertäut am Anlieger im Geesthachter Hafen auf den Wellen dümpeln sollen.