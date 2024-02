Geesthacht. Ratsversammlung stimmt für die Einrichtung eines Jugendbeirats. Verwaltung weist auf Personalmangel in der Jugendarbeit hin.

Geesthacht will – wieder einmal – die Jugendbeteiligung stärken. Darüber waren sich die Vertreter der in der Ratsversammlung vertretenen Parteien einig. Doch über das Vorgehen herrschten geteilte Meinungen. CDU und Bündnis 90/Die Grünen plädierten für die Schaffung eines Jugendbeirates, die SPD möchte zunächst gemeinsam mit den Jugendlichen ergründen, welche Form der Beteiligung sie sich wünschen. Daraus entwickelte sich in der Ratsversammlung eine kontrovers geführte einstündige Debatte, an deren Ende sich eine knappe Mehrheit von 17:15-Stimmen (bei zwei Enthaltungen) für einen Jugendbeirat aussprach.