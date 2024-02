Schwarzenbek. Zwei Autos der Marke Skoda kollidierten am Sonntag gegen 16 Uhr. Der Notarzt aus Reinbek musste zwei verletzte Insassen versorgen.

Unfall auf der B404: Am Sonntagnachmittag kollidierten auf der Bundesstraße an der Auffahrt Schwarzenbek/Grande an der A24 zwei Autos. Bei dem Unfall prallten ein Skoda-Kleinwagen und ein Kombi der Marke Skoda gegeneinander. Zwei verletzte Insassen mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Für die Zeit der Rettungsarbeiten musste die Polizei die Bundesstraße sperren. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr gesichert. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Kasseburg und der Polizei waren auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt aus Reinbek im Einsatz.

cl