Geesthacht. Durch ein abruptes Bremsmanöver fahren Autos aufeinander. Der Pkw an der Spitze der Kolonne gibt trotzdem Gas.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen in Geesthacht: Am Freitagmorgen (2. Februar) stießen mehrere Fahrzeuge auf dem Richtweg zusammen. Diese fuhren hintereinander in Richtung des zentralen Busbahnhofs. Wie Polizeisprecherin Jaqueline Fischer sagt, bremste ein bisher unbekanntes Fahrzeug stark ab, weswegen der dahinter fahrende VW Touareg ebenfalls stark bremsen musste.

Auch der folgende Nissan Micra kam noch rechtzeitig zum Stehen. Allerdings schaffte es die dahinter fahrende Geesthachterin nicht, rechtzeitig zu bremsen. Mit ihrem VW-Transporter fuhr sie auf den Nissan auf und schob diesen in den SUV. „Das ist der klassische Auffahrunfall“, sagt Fischer.

Bemerkte Fahrer den Unfall nicht?

Wie die Polizeisprecherin weiter erklärt, wurde bei dem Unfall der 46-jährige Fahrer des Nissans als einziger Beteiligter leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der VW-Fahrerin aus Geesthacht wurden keine Beeinträchtigungen wie Alkohol- oder Drogenkonsum festgestellt. Auf sie kommt dennoch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.

Laut Jaqueline Fischer sei es gut möglich, dass der unbekannte Fahrer am Anfang der Kolonne gar nicht mitbekommen hat, dass hinter ihm die Fahrzeuge zusammenstießen. Insgesamt entstand ein bisher nur geschätzter Sachschaden von 12.000 Euro. Die Feuerwehr Geesthacht beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.