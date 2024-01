Schwarzenbek. Birgit Roschlaub geht nach zehn Jahren am Gymnasium Schwarzenbek in den Ruhestand – mit einem Appell.

Nein, konkrete Pläne hat Birgit Roschlaub sich gar nicht gemacht. „Ich will erst mal in Ruhe ankommen“, sagt die Schulleiterin des Gymnasiums Schwarzenbek. Eine Weltreise oder andere wilde Vorhaben stehen nicht auf ihrer To-do-Liste. Ab Donnerstag hat Roschlaub nämlich Zeit. Dann ist sie Pensionärin. Die Rolle, die sie mehr als zehn Jahre inne hatte, legt sie nun in neue Hände. Mit 66 Jahren fängt für sie nun eine neues Leben an. Auf die vielen Jahre im Schuldienst könne sie zufrieden zurückblicken. Schließlich wollte sie immer Schulleiterin werden.