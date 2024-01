Gülzow. Das umgebaute Bauernhaus soll zum kulturellen Zentrum des Dorfes werden. Auftakt ist eine Krimilesung mit vier bekannten Autoren.

Hochspannung am Tatort Gülzow: Earl Grey mit einem Schuss Alkohol zum Mut machen vor der Tat, Heidekräutertee zur Beruhigung danach. Intrigen zur Tea Time, giftige Machenschaften bei der Teezeremonie. Egal ob heiß oder kalt, schwarz oder grün, Matcha oder Mugicha, lose oder im Beutel – kaum ein anderes Getränk erfreut sich weltweit so großer Beliebtheit wie der Tee.

So vielfältig wie das Getränk und dessen einzelne Geschmacksrichtungen sind die Geschichten der Kriminalautoren, die am Sonntag, 25. Februar, im GülzowerMarkttreff zu Gast sind.

Lesungen sollen mehr Besucher in den Markttreff locken

Die Kreativgruppe um die Gülzowerin Marion Horst hat die Lesung in Zusammenarbeit mit der Schwarzenbeker Buchhandlung LeseZeit organisiert, und sie soll erst der Auftakt sein. „Wir wollen wieder mehr kulturelle Veranstaltungen mit einem Schwerpunkt auf Lesungen im Markttreff organisieren, um den Gülzowern etwas zu bieten und auch um die Räumlichkeiten für einen potenziellen Pächter noch attraktiver zu machen“, sagt die 64-Jährige, die gerade erst vor Kurzem von Bürgermeister Wolfgang Schmahl zur „Gülzowerin des Jahres“ ernannt und mit der Ehrennadel „Die helfende Hand“ für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden ist.

Der Saal des bisher ehrenamtlich betriebenen Cafés ist für Veranstaltungen dieser Art perfekt geeignet. Das umgebaute Bauernhaus mit dem angeschlossenen 24-Stunden-Supermarkt „Tante Enso“ bietet rustikalen Charme und einen großzügigen Raum. Neben antiken Möbeln ist auch ein gestimmtes Klavier vorhanden. Bislang diente der Saal auch der Gülzower Theatergruppe als Bühne. Diese Gruppe hat sich allerdings mittlerweile aufgelöst. Im vergangenen Jahr hatte es auch bereits eine erste Ausstellung in den historischen Räumen in der Dorfmitte gegeben. Marlo Klinnert aus Ratzeburg hatte dort im Oktober 2023 Wandmalerei, Aktzeichnungen sowie Ölgemälde gezeigt.

Café wird für einen Nachmittag zum spannenden Tatort

Doch nun wird der Markttreff an der Hauptstraße 21 erst einmal zum „Tatort“ unter dem Motto „Tee. Matcha. Mord – it‘s Tea Crime in Gülzow“. Die Autorinnen Anke Küpper und Franziska Henze haben gemeinsam die 350-seitige Sammlung mit Kriminalgeschichten herausgegeben. Das Buch enthält Geschichten von 20 Autorinnen und Autoren. Die Tatorte sind unterschiedlich – das Spektrum reicht vom Cottage in Cornwall über einen Garten in der Provence bis hin zur Teestube in der japanischen Provinz. Alle haben aber eines als roten Faden gemeinsam: Es geht um Mord, und es geht um Tee.

Franziska Henze hat mehrere preisgekrönte Kurzgeschichten veröffentlicht und kürzlich ihren ersten Thriller beendet. Anke Küpper arbeitet seit über 20 Jahren als Buchautorin. Ihre packende Krimireihe spielt in Hamburg. Gemeinsam haben beide Autorinnen bereits mehrere Krimi-Anthologien herausgegeben. Bei der Lesung in Gülzow werden die beiden Herausgeberinnen gemeinsam mit den Autoren Kathrin Hanke und Eberhard Michaely zu erleben sein. Auch die Buchhandlung LeseZeit wird mit einem Stand vertreten sein, an dem sich Interessierte die Krimisammlung kaufen (12 Euro) und von den Autoren signieren lassen können.

Los geht es am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten gibt es im Bürgermeisterbüro im Markttreff sowie in der Buchhandlung LeseZeit in Schwarzenbek (Markt 3) oder im Teehaus in Geesthacht ( Norderstraße 11). Und Literaturfreunde können gespannt sein. Denn diese Lesung soll erst der Auftakt für weitere Veranstaltungen dieser Art in Gülzow sein.