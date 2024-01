Wentorf. Dank eines aufmerksamen Anwohners, der den Aufbruch beobachtet hat, hat die Polizei einen Verdächtigen (31) festnehmen können.

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag, 30. Januar, einen 31-Jährigen festgenommen. Der Mann wurde dabei beobachtet, wie er sich an einem Pkw, der an der Danziger Straße Wentorf geparkt war, zu schaffen machte. .

Ein Anwohner der Danziger Straße hatte die Tat bemerkt. Gegen 1.15 Uhr hatte er ein lautes Alarmsignal gehört. Als er aus dem Fenster schaute, entdeckte er einen Mann an einem Hyundai. Der habe sich durch die zersplitterte Fensterscheibe der Beifahrertür mit dem Oberkörper in den Wagen gelehnt und diesen offenbar nach Wertsachen durchsucht. Anschließend sei der Verdächtige geflüchtet.

Pkw-Aufbrüche: Autoknacker auf frischer Tat erwischt

Durch die gute Personenbeschreibung des Zeugen bemerkte eine Streifenwagenbesatzung des Reinbeker Polizeireviers den 31 Jahre alten Verdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe und nahm ihn vorläufig fest.

Nach Abfrage der nötigen kriminalpolizeilichen Daten wurde 31-Jährige wieder entlassen. Ihm droht jetzt ein Strafverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls.