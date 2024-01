Geesthacht. Leichte Entspannung bei der Suche nach einem Kinderarzt: Beim MVZ an der Elbe kehrte eine Ärztin aus der Elternzeit zurück.

Gute Nachrichten bezüglich der Patientenversorgung in Geesthacht und Umgebung, wo viele Menschen aktuell nach einem Hausarzt oder einer Hausärztin suchen. Beim Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) an der Elbe kehrt nun Dr. Alev Erdem, Fachärztin für Pädiatrie, zurück aus der Elternzeit. Sie ist seit dem 1. April 2020 am Versorgungszentrum tätig. Damit kann das MVZ an der Elbe neue Kinder aufnehmen und die angespannte Versorgungslage im Kreis Herzogtum Lauenburg etwas entschärfen.