Wentorf. Die Brandursache des Selbstbedienungsgerätes ist noch unklar. Das vermuten die Retter der Freiwilligen Feuerwehr.

Kunden haben am Sonntag, 28. Januar, gegen 14.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Wentorf zu einem Einsatz an den Südredder gerufen: Als die Retter bei der Autopflege Aquafant eintrafen, stand dort ein Staubsauger auf der Selbstbedienungsanlage in Flammen. Die Retter gingen unter Atemschutz vor und löschten das Gerät mit Schaum. Da es im Freien stand, gab es nur eine geringe Rauchentwicklung. Der Qualm zog schnell ab.

Feuerwehr Wentorf: Staubsauger bei Aquafant in Brand geraten

Nach den Löscharbeiten öffneten die Feuerwehrleute den Staubsauger und entfernten den Schmutzfang. Möglicherweise hatte sich etwas festgesetzt und das Gerät heiß laufen lassen. Die Brandursache blieb aber unklar. Der Einsatz war bereits nach etwa einer Viertelstunde wieder beendet. Ein Rettungswagen war nur vorsorglich vor Ort, verletzt wurde niemand.