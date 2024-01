Lauenburg. Zustände im Katastrophenschutzzentrum sind gesundheitsgefährdend. Jetzt wurde der Umbau erneut verschoben. Laubenburgs Retter in Rage.

Wäre alles so gekommen wie 2017 geplant, hätte Wehrführer Lars Heuer die Kameraden und Gäste der Jahresversammlung in einer modernen Feuerwache begrüßen können. Doch davon kann die Lauenburger Feuerwehr bisher nur träumen. Und so hätte Heuer eigentlich die Rede aus den Jahren zuvor aus der Schublade ziehen können. Fazit: Die Zustände im Katastrophenschutzzentrum an der Reeperbahn 33 sind nicht nur eine Zumutung für die Retter, sondern auch stark gesundheitsgefährdend.