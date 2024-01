Geesthacht. Der Fischstand von Jörg und Gudrun Baier in Geesthacht ist Geschichte. Beim Abschied wurde es emotional. Worauf Stammkunden nun hoffen.

Der Geesthachter Wochenmarkt ist am Sonnabend immer gut besucht, aber so voll wie am 27. Januar ist es nur zu ganz besonderen Anlässen. So wie diesmal. Der Platz um den Fischstand Gebert von Jörg und Gudrun Baier ist brechend voll. Zur letzten Öffnungszeit kommen die Kunden scharenweise, um Tschüs zu sagen. Die Baiers haben Fischplatten, Sekt und Prosecco aufgefahren. In einer Fritteuse brutzeln Calamari.