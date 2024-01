Geesthacht. Die Stadt muss ihre sieben Schulen massiv erweitern und modernisieren. Schon dieses Jahr geht es los. Ohne Container geht es nicht.

Die sieben Geesthachter Schulen platzen aus allen Nähten. In der wachsenden Stadt, die seit 2023 zur zehntgrößten in Schleswig-Holstein aufgestiegen ist und auf 35.000 Einwohner zusteuert (aktuell 33.500), sind auch die Schülerzahlen explodiert. Am Otto-Hahn-Gymnasium sowie drei der vier Grundschulen (Silberberg, Oberstadt, Waldschule) lag der Zuwachs in den vergangenen fünf Jahren jeweils bei über 30 Prozent. Weil zudem ab 2026 auch noch der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für neue Grundschulkinder gilt, müssen die Bildungseinrichtungen dringend erweitert werden.