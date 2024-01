Geesthacht. Nach der Beißattacke durch seinen American Bully XL kämpfen die Ärzte um das Leben des Geesthachters. Was mittlerweile bekannt ist.

Nach der Beißattacke durch seinen Kampfhund am Mittwoch, 24. Januar, den die Polizei in der Folge erschoss, schwebt ein 35-jähriger Geesthachter weiterhin in Lebensgefahr. Der Geesthachter hatte einige Zeit mit zerbissenen Unterarmen und stark blutend auf dem Waldboden gelegen, bevor er zufällig von einer Spaziergängerin entdeckt wurde.