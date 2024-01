Mölln. Das Ferienprogramm für den Nachwuchs im Kreis Herzogtum Lauenburg ist vielfältig. Was es alles für Kinder und Jugendliche gibt.

70 Ferienfreizeiten: Der Kreisjugendring und die angeschlossenen Jugendringe in den Kommunen haben wieder einiges auf die Beine gestellt, um den Jungen und Mädchen im Herzogtum Lauenburg einen erlebnisreichen Sommer zu bieten. Aber die Plätze für die attraktiven Angebote sind begrenzt. Deshalb sollten sich Interessierte frühzeitig anmelden.

72 Seiten umfasst das Jahresprogramm, das gerade erschienen ist. Neben den Freizeiten und Fahrten des KJR sind auch Jugendfahrten weiterer Vereine und Jugendzentren aus dem Herzogtum Lauenburg zu finden sowie Aus- und Fortbildungen für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit. „Die Angebote stehen allen Kindern und Jugendlichen aus dem Herzogtum offen. Wenn Eltern mal nicht wissen, ob auf die Bedürfnisse des eigenen Kindes eingegangen werden kann, sollte man sich einfach an den jeweiligen Veranstalter wenden“, sagt Julian Schlicht, 1. Vorsitzender des KJR.

72 Seiten Programm für den Nachwuchs im Herzogtum Lauenburg

Mehr als 20 Freizeiten bietet der KJR mit seinen Ehrenamtlichen selbst an. Das Spektrum reicht von Eltern-Kind-Wochenenden vom 15. bis 16. Juni und vom 22. bis 23. Juni, bei denen 6- bis 10-Jährige gemeinsam mit einem Elternteil eine Freizeit erleben, über die „Summeraction“ (5. bis 11. August) in den Sommerferien für Kinder im gleichen Alter bis hin zu „Let’s dance“ (8. bis 11. November) für Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren.

Los geht es vom 1. bis 3. März im Jugendgästehaus Meetzen für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren, die Lust haben, sich beim gemeinsamen Kochen auszuprobieren. Vom 1. bis 4. Mai fährt das Jugendforum mit jungen Menschen zwischen 14 und 27 Jahren nach Berlin. Diese Fahrt wird von der Partnerschaft für Demokratie gefördert, weshalb für die Teilnehmenden nur Kosten in Höhe von 10 Euro entstehen. Sogar eine Schulbefreiung ist möglich. In den Osterferien beschäftigen sich 10- bis 15-Jährige für eine Woche (2. bis 7. April) beim „Medienfestival 3.0“ mit einem eigenen Film, Stop-Motion und einem eigenen Podcast.

Los geht es mit einem Kochkurs für Kinder

„Für Familien, die Bürgergeld, Leistungen nach SGB XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen, gibt es oftmals ermäßigte Teilnahmebeiträge“, erläutert Stefanie Möhring, Bildungsreferentin des KJR. Bevor es bei einer Familie an den Kosten zur Teilnahme scheitert, solle man telefonisch Kontakt mit dem KJR aufnehmen. „Durch den Inner Wheel Club Herzogtum Lauenburg haben wir einen sogenannten Teilhabefonds, aus dem wir unkompliziert fördern können“, so Stefanie Möhring weiter.

Bei rund 30 Aus- und Fortbildungen haben Ehrenamtliche und angehende Ehrenamtliche die Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Für die 13- bis 15-Jährigen bieten sich die Jugendleiter-Assistentinnen-Ausbildungen in den Herbstferien an, in denen sie das erste Rüstzeug für die Jugendarbeit spielerisch erlernen. Ab 16 Jahren kann man die sogenannte Jugendleiter-Card (Juleica) erwerben.

Hier gibt es das Rüstzeug für angehende Jugendleiter

Eine Voraussetzung hierfür ist die erfolgreiche Teilnahme an einem Kursus, den der KJR vom 2. bis 8. April anbietet. Zudem sind viele unterschiedliche Fortbildungen im Angebot. Am 16. März geht es los mit der Fortbildung „Konflikte erkennen und lösen“, die der KJR in Kooperation mit der Kreisjugendfeuerwehr anbietet.

Auch interessant

Das Programm kann in den Filialen der Kreissparkasse, in Büchereien, Jugendzentren und der Geschäftsstelle des Kreisjugendringes in Mölln abgeholt werden. Zudem hat auch die mobile Spieliothek, die nachmittags verschiedene Dörfer des Kreises anfährt, Programmhefte. Online ist das Programm ab sofort unter www.kjr–herzogtum-lauenburg.de verfügbar.