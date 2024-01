Geesthacht. Tage der offenen Tür an den drei weiterführenden Schulen in Geesthacht. OHG, ANS und BVS laden angehende Fünftklässler und Eltern ein.

Für die knapp 3300 Kinder an den sieben Geesthachter Schulen ist der 26. Januar ein bedeutender Tag. Dann gibt es in Schleswig-Holstein die Halbjahreszeugnisse, die vor allem für die Viertklässler richtungsweisend sind. Eltern erhalten damit einhergehend eine Empfehlung, welche Schulart die Lehrer für ihre Kinder am geeignetsten finden, wobei dies nicht bindend ist. Bevor die Entscheidung gefallen ist, bieten die drei weiterführenden Schulen in der kommenden Zeit Tage der offenen Tür.

Los geht es am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) mit einem Informationsabend für Eltern am Mittwoch, 31. Januar (19 Uhr, Aula, Neuer Krug). Am Freitag, 2. Februar, sind dann angehende Fünftklässler eingeladen, um zusammen mit ihren Eltern von 15 bis 18 Uhr die Schule kennenzulernen. Im Mittelpunkt stehen geführte Touren quer durch die Schule mit vielen Infos von Schülerinnen und Schülern der 5. Klassen und deren Lehrkräften. An diesem Tag können auch Termine für eine individuelle Beratung (5. bis 16. Februar) sowie für die Anmeldung (19. bis 28. Februar) vereinbart werden. Mehr Infos unter: ohg-geesthacht.de oder https://sextanerinfo.ohg-geesthacht.de.

Informationen für künftige Fünftklässler

An der Alfred-Nobel-Schule steigt der Informationsabend für die Eltern des neuen fünften Jahrgangs am Montag, 12. Februar (19 Uhr, Dösselbuschberg) in der Pausenhalle. Der Schnuppernachmittag an der Gemeinschaftsschule für die Schülerinnen und Schüler findet am Dienstag, 13. Februar von 15 bis 18 Uhr statt. Weitere Informationen unter ans-geesthacht.de.

Die Bertha-von-Suttner-Gemeinschaftsschule lädt alle interessierten Eltern des angehenden 5. Jahrgangs am Dienstag, 6. Februar, zum Informationsabend ein (19 Uhr, Neuer Krug). Der Tag der offenen Tür für die Schüler und deren Eltern ist am Donnerstag, 8. Februar von 15.30 bis 18 Uhr. Mehr Infos: bvs-geesthacht.de.