Lauenburg. Lauenburger Ingenieur hat eine Geschäftsidee und liefert schon ins europäische Ausland. Es geht dabei auch um Soja und Sinnlichkeit.

Fast jeder erinnert sich doch an Gerüche aus der Kindheit: an das süße Vanillearoma in der Eisdiele oder die frischgemähte Wiese hinter dem Haus. Oder an den Duft, wenn Oma den dampfenden Kuchen aus dem Ofenrohr zog. „Düfte haben ganz viel mit Emotionen und Erinnerungen zu tun“, sagt Teoman Celvik. Er hat Gerüche zu seiner Berufung gemacht. In der Berliner Straße 8 in Lauenburg betreiben er und seine Frau eine kleine Manufaktur, in der sie Kerzen herstellen, die auch umweltbewusste Veganer mögen müssen.