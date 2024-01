Schwarzenbek. Mehr als 150 Plätze für Kleinkinder fehlen aktuell in der Europastadt. Und die Situation wird sich weiter verschärfen. Der Vorschlag.

In Schwarzenbek fehlen aktuell mehr als 150 Kita-Plätze. Das Problem ist seit Jahren bekannt, eine schnelle Lösung nicht in Sicht. Mindestens zwei Kitas fehlen in der Europastadt, hinter vorgehaltener Hand sprechen Insider von einem noch höheren Bedarf und der Notwendigkeit einer dritten Kita. „Wir wissen genau, dass es mindestens drei, wenn nicht sogar vier Jahre dauern wird, bis eine neue Kita steht. Deshalb brauchen wir für den Übergang schnelle Lösungen. Dabei zählt jeder Platz, den wir zusätzlich schaffen können“, sagt Paul Dahlke, Vorsitzender der CDU-Fraktion.