Schwarzenbek/Geesthacht. Im November 2022 fährt Marcel P. mit etwa 110 km/h durch Geesthacht. Das hatte Folgen. Jetzt wurde dem 29-Jährigen der Prozess gemacht.

Mitte November 2022 passierte in Geesthacht auf der Straße Am Schleusenkanal ein Unglück. Mit etwa 110 Kilometern pro Stunde soll Marcel P. (*alle Namen geändert) mit seinem getunten BMW unterwegs gewesen sein. 50 sind innerorts erlaubt. Dass Marcel P. raste, hatte folgenschwere Konsequenzen: Der BMW kollidierte mit einem abbiegenden VW T5.Auf dem Beifahrersitz starb sein Freund Fabian E. Jetzt wurde dem 29-Jährigen aus Geesthacht am Amtsgericht Schwarzenbek der Prozess gemacht.