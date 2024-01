Schwarzenbek. Einsatz für die Schwarzenbeker Feuerwehr am späten Sonnabend. Die Einsatzkräfte eilten gegen 20 Uhr in die Möllner Straße. In einem Wohnhaus in der Nähe des Amtsgerichts war ein Feuer ausgebrochen. Der Grund war für den späten Januar eher ungewöhnlich: Ein Weihnachtsbaum hatte Feuer gefangen.

Der Angriffstrupp der Feuerwehr ging mit Atemschutz in die Wohnung. Dort wurde das Feuer mit einem Kleinlöschgerät erfolgreich bekämpft. Bei dem Brand wurden zwei Bewohner des Hauses verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Tannenbaum in Flammen: Zwei Menschen verletzt

Für die Zeit der Rettungs- und Löscharbeiten wurde die Möllner Straße zwischen Kerntangente und Friedhof voll gesperrt. Der Verkehr musste umgeleitet werden. Wie ein Mitarbeiter der Leitstelle in Lübeck sagt, ermittle nun die Kriminalpolizei zu dem Brand.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek weist indes darauf hin, dass die Weihnachtsbäume inzwischen sehr trocken und daher eine Brandquelle seien. Es sei zwingend davon abzuraten, Kerzen im Baum zu verwenden. Sie empfiehlt, immer einen Eimer Wasser oder einen kleinen Feuerlöscher für eine Brandbekämpfung in Reichweite zu haben.