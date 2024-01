Polizei: Diebstahl im großen Stil – drei Wohnungen durchsucht

Unter den Verdächtigen ist auch ein 52-jähriger Schwarzenbeker. Was die Polizei ihm und seinen beiden Komplizen vorwirft.

Schwarzenbek. Gerade erst wurden im Aufsehen erregenden Aurubis-Prozess Geständnisse abgelegt, da hat die Hamburger Polizei neue, wenn auch kleinere Fische an der Angel. Am Donnerstagabend (18. Januar) durchsuchten Ermittler des Landeskriminalamts HarburgWohnungen in Schwarzenbek, Quickborn und Seevetal. Und sie wurden fündig.

Der Verdacht der Polizei richtete sich zunächst gegen einen 52-Jährigen aus Schwarzenbek. Ihm wird vorgeworfen, bei einer metallverarbeitenden Firma auf der Hamburger Veddel Zwischenprodukte gestohlen zu haben. Dabei soll er während der Arbeit mehrere Kilogramm abgezweigt und diese später in seinem Rucksack vom Firmengelände gebracht haben.

Polizei Hamburg: Metall-Diebstahl im großen Stil – drei Wohnungen durchsucht

Am Mittwochabend wurde der Tatverdächtige beim Verlassen des Werksgeländes von Zivilfahndern der Polizeikommissariate 44 und 46 angehalten und überprüft. Dabei führte er erneut einen Rucksack mit mehreren Kilogramm des Zwischenproduktes mit sich. Der 52-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Schwarzenbek fanden die Beamten weiteres Diebesgut.

Die bisherigen Durchsuchungs- und Ermittlungsergebnisse führten zu dem Verdacht, dass zwei weitere Männer im Alter von 50 und 29 Jahren an den Taten beteiligt sein könnten. Auch in deren Wohnungen wurden neben elektronischen Geräten mehrere Kilogramm des edelmetallhaltigen Produkts sichergestellt. Nach derzeitigen Ermittlungsergebnissen wurde Material im Wert eines mittleren sechsstelligen Betrages entwendet.

Neben den sichergestellten Beweismitteln im Zusammenhang mit den Durchsuchungen wurden auch Vermögenswerte der mutmaßlichen Täter wie ein hochwertiger VW-Bus, ein Mercedes AMG-Coupe, Schmuck und mehrere Tausend Euro Bargeld eingezogen. Die drei Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

