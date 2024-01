Bürgerbühne führt Krimikomödie nach Edgar Wallace auf

Geesthacht. Denise Ariaane Funke

„Hier spricht Edgar Wallace“, so lautet das kultige Intro aus dem Off in den Verfilmungen der Krimis des britischen Schriftstellers, gefolgt von einer Salve an Schüssen. Diesen Ruf hat auch die Bürgerbühne Geesthacht vernommen. Seit Mai ist das Ensemble „auf den Frosch“ gekommen – und auf den „Mönch“ noch dazu. Theaterautor Matthias Hahn hat sich für seine Krimikomödie von zwei Wallace-Klassikern inspirieren lassen. „Der Frosch mit der Maske“ fusioniert bei ihm mit dem Werk „Der unheimliche Mönch“, der mit einer Peitsche mordet, zu „Der Frosch mit der Peitsche“.

Aus dem Ensemble der Bürgerbühne Geesthacht stehen für das spannende und vergnügliche Stück über zehn Darsteller auf der Bühne des Oberstadttreffs. Eine Herausforderung für Regie (Martin Nabben) und Bühnenbild, für das Albert Herlyn zuständig ist. Sie mussten sich etwas einfallen lassen.

Aus zwei Edgar-Wallace-Klassikern macht die Geesthachter Bürgerbühne ein neues Stück

Der Krimi-Ulk spielt in einem Schloss und in einer Bar. Damit Bühnenbild und Schauspieler auf der 6 x 3 Meter großen Bühne gut zur Geltung kommen, hat der Theaterverein die Bühne um zwei Elemente vergrößert. „Der Veranstaltungstechniker Sascha Weiß hat uns zwei mobile Teile geliehen, nun ist genügend Platz, sodass ich mich mit meinem Bühnenbild austoben kann“, schmunzelt Albert Herlyn.

Und das geschieht auf der Bühne: Inspektor Bliss (Kai Jahrmärker) ist dem Frosch mit der Maske auf der Spur. Der Gangster verbreitet in der Gegend um Schloss Monkshall Angst und Schrecken. Der Inspektor vermutet einen der Schlossbewohner oder einen der Gäste unter der Froschmaske.

Der blinde Butler, die seltsame Gräfin, die unschuldige Tochter – alle sind verdächtig

Um herauszufinden, ob das stimmt, quartiert er sich getarnt als Schmetterlingsforscher im Schloss ein. Wie er vermutet hat, wimmelt es in den alten Mauern nur so an Verdächtigen: Was hat es mit dem blinden und unheimlichen Butler Cotton (Wolfgang Brocks) auf sich? Aber auch die Besitzerin des Schlosses, Mrs. Redmayne (Adrienne Henry), ist suspekt, sie war nicht immer so wohlhabend. Ihre Tochter Mary Britta Babacé wirkt nach dem Spürsinn des Inspektors eine Spur zu unschuldig.

Aber auch die anderen Gäste und Bewohner sind merkwürdig. Pfarrer Goodman (Marc. E. Ibscher) verhält sich scheinheilig, Mrs. Elvery (Erika Danker) steckt in Miss-Marple-Manier ihre Nase in zu viele Geheimnisse, und sogar Inspektor Bliss‘ Assistentin, Sergent Manders (Claudia Hintzen), macht Dinge, die man ihr nicht zugetraut hätte. Kurzum: Es wird gelogen, gemordet und geschlichen.

Zum Vergnügen des Publikums scheinen alle etwas zu verbergen zu haben

Am Ende klärt sich natürlich alles auf, aber bis dahin heißt es in einem turbulenten Kuddelmuddel: Wer ist eigentlich wer? Denn zu verbergen scheint zum großen Vergnügen des Publikums jeder etwas zu haben. Eine Rolle für den Wallace-Darsteller Klaus Kinski übrigens kam in den deutschen Verfilmungen des „Masken-Froschs“ und des Peitschen-Mönchs“ nicht vor.

Die Jagd auf den kriminellen „Frosch mit der Peitsche“ beginnt am Sonnabend, 10. Februar, um 19.30 Uhr, dann feiert das Ensemble rund um Martin Nabben Premiere. Drei weitere Vorstellungen folgen am 11. und 18. Februar, jeweils um 16 Uhr, sowie am 17. Februar um 19.30 Uhr. Nach den Abendvorstellungen gibt es Livemusik, zu den Nachmittagsvorstellungen werden Kaffee und Kuchen verkauft.

Karten sind für zehn Euro bei Zigarren Fries (Bergedorfer Straße 46) zu haben oder können für 10,50 Euro unter www.geesthachter-buergerbuehne.de/eintrittskarten-online-bestellen bestellt werden.