Kahlschlag für Wohnungsbau: Investor kommt mit blauem Auge davon

Auf dem Gelände des ehemaligen Sexclubs an der Berliner Straße soll eine Wohnanlage entstehen. Durch einen B-Plan geschützte Bäume sind inzwischen abgeholzt worden.

Lauenburg. Das Thema Flutschutz für Lauenburg werde ebenso eine Rolle spielen wie die Kahlschlagaktion eines Investors, möglicherweise auch die Frage, wie weit Lauenburg noch wachsen solle, vermutet Fraktionschef Thorsten Pollfuß mit Blick auf den für Sonnabend, 20. Januar (9 bis 12 Uhr), geplanten Infostand seiner Partei auf dem Lauenburger Markt. Ganz sicher werde es um das Heizungsgesetz gehen, sind er wie auch Sabine Kaufmann, Vorstandsmitglied der Lauenburger Grünen, überzeugt. Die Zahl der Kritiker wie auch das Interesse sind groß: Für kommenden Sonnabend, 27. Januar, bieten die Grünen von 12 bis 16 Uhr einen Infotag mit geladenen Experten im Haus der Begegnung.

Ein Kahlschlag erregt die Gemüter

Wenn dann ein Investor rechtswidrig alten Baumbestand fällen lässt, wie kürzlich an der Berliner Straße, schlagen in den sozialen Medien die Wogen hoch. Dass das Unternehmen Semmelhaack dort anstelle eines früheren Bordells dringend benötigte Wohnungen errichten will, kann Kritiker kaum besänftigen.

Die zu erhaltenden Bäume waren im Bebauungsplan ausgewiesen, aufgrund der Baubeschränkungen sei die Fläche von der Stadt günstig veräußert worden. „Menschen fragen, wie wir mit einer solchen Firma umgehen sollen, die einerseits gegen Regeln verstößt, andererseits benötigte Wohnungen baut“, so Pollfuß. Für den Grünen Fraktionschef keine Frage: „Wir sind uns über Parteiengrenzen hinweg einig, das muss geahndet werden.“

Grüne: Naturschutzbehörde des Kreises soll handeln

Tatsächlich hat Lauenburgs Politik sofort Einigkeit demonstriert, gleich nach Bekanntwerden des Kahlschlags die Verwaltung aufgefordert, tätig zu werden. Leider sei der Baumfrevel keine Straftat, so Pollhoff: „Wir setzen darauf, dass neben der Forderung nach Neuanpflanzung und einem Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die Stadt auch die Untere Naturschutzbehörde des Kreises ein Verfahren einleitet.“

Mehr Wirkung könnte durch straffere Regeln erzielt werden, ist der Grüne überzeugt. „Eine frühzeitige Anzeigepflicht für beabsichtigte Baumfällungen und hohe Geldstrafen bis zu 500.000 Euro wären eine Möglichkeit.“

Der Kreis werde in dem Fall voraussichtlich nicht tätig, erläutert dagegen Lauenburgs Bauamtsleiter Christian Asboe. Im konkreten Fall liege ein Verstoß gegen Baurecht vor – nicht aber gegen Naturschutzbelange.

Wer kann Abholzen von Bäumen verhindern?

Weiteres Problem: Allein die Stadt Lauenburg könne hohe Geldstrafen, weitere Verfahren oder eine Anzeigepflicht für geplante Baumfällungen nicht durchsetzen, sagt Asboe. Bebauungspläne, die von Städten und Gemeinden meist nicht nur für ein Vorhaben, sondern ein Baugebiet oder ein ganzes Quartier aufgestellt werden, seien dazu wenig geeignet.

Die Möglichkeiten sind tatsächlich begrenzt: Neben einem städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und dem jeweiligen Investor hätte der Kreis als Baugenehmigungsbehörde in bestimmtem Rahmen die Chance, Regeln festzuschreiben.