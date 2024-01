Geesthacht. Die Corona-Zeit hat auch der einst so großen Tanzsportabteilung des VfL Geesthacht zugesetzt. Gab es vor der Pandemie an jedem Wochentag einen Kursus im Angebot, sind es jetzt nur noch zwei bis drei. Die Mitgliederzahl hat sich fast halbiert. Doch nun soll es mit dem neuen Tanztrainer Tobias Greve und einer neuen Gruppe für Einsteiger aufwärts gehen. Die trifft sich erstmals am Donnerstag, 18. Januar, und dann an sieben weiteren Termine (jeweils donnerstags, 18.15 Uhr, Grenzstraße).

Auch ohne Partner oder Partnerin ist das kein Problem. „Wir haben regelmäßig Anfragen von Einzelpersonen, die gerne Tanzen lernen würden“, sagt Rainer Knietzsch, der Abteilungsleiter Tanzen. Bei Bedarf kann ein Tanzpartner vermittelt werden. Im Anfängerkursus werden Discofox, Langsamer Walzer, Cha-Cha und Rumba unterrichtet. Hinzu kommen je nach Lernfortschritt und Wunsch der Gruppe Tango, Jive, Wiener Walzer oder Foxtrott.

Anfänger gesucht: Der VfL Geesthacht will wieder mehr tanzen

Tobias Greve, selbst ein erfolgreicher Turniertänzer, unterrichtet Paare in mehreren Vereinen in und um Hamburg. Seit ein paar Monaten startet er mit seiner Partnerin Annika Reiss für den VfL Geesthacht. Zuletzt haben sie in ihrer Klasse (Latein, B-Klasse) beim Fontane-Pokal des TSC Schwarz-Rot Neuruppin im November gewonnen. Am 20./21. Januar starten sie beim hochkarätigen Ranglistenturnier des TSV Glinde. Dann erstmals in der Sonderklasse für Senioren in den Standardtänzen. Die Sonderklasse ist die höchste Klasse in Deutschland.

„Gelegenheitstänzer müssen aber nicht befürchten, dass sie auf einen Wettbewerb geschickt werden. In den Tanzgruppen geht es um eine wunderschöne Freizeitbeschäftigung, Bewegung, Musik und Geselligkeit“, sagt Tobias Greve, dessen Lieblingstänze die gefühlvolle Rumba und der besonders elegante Slowfoxtrott sind. Anmeldung für den neuen Einsteigerkurs beim VfL Geesthacht unter info@vfl-geesthacht.de oder Telefon 04152/931 40 10.